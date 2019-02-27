القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:26 م

نقابة الأشراف تنعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

نقابة الأشراف تنعى
نعمات مدحت
dostor.org/2534294

نعت نقابة الأشراف ونقيبها السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره والرضا به، حادث اصطدام أحد القطارات بأحد أرصفة محطة قطارات رمسيس اليوم الأربعاء، مما أسفر عن وقوع وفيات ومصابون.

وتقدم الأشراف خالص التعازى لأهالى وأسر الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وفردوسه الأعلى وأن يلهم أهلم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يجنب البلاد تكرار هذه الحوادث.

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