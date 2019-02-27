ننشر تفاصيل اللقاء الأسبوعي لمحافظ بنى سويف بالمواطنين

واصل المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، لقاءه الأسبوعي بالمواطنين، بديوان عام المحافظة، لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم.



جاء ذلك بحضور السكرتير العام اللواء عصام العلقامي، اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، المحاسب محمود مغربي مدير مكتب المحافظ، المحاسب محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين، والتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والمصالح الحكومية.



واستجاب محافظ بنى سويف للمطلب الذي تقدم به أحد المواطنين، والذي يلتمس عمل معاش ضماني وتكاليف العلاج بعد تعرضه لحادث برأسه نتج عنه شلل بالأطراف السفلية، مما يستلزم معه إجراء جلسات علاج طبيعي مائي، موجها وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع أحد المراكز الطبية المتخصصة في إجراء هذا النوع من الجلسات وتقدير تكاليف الجلسات على مدار 6 أشهر تقوم المحافظة بتحمل تكاليفها، وتكليفاته لمكتب الاستثمار بالمحافظة للتنسيق والتواصل مع مديرية القوى العاملة لتوفير فرصة عمل.



وناقش محافظ بنى سويف مطلب أهالي نجع مهدي الأخرم بمركز الفشن، والذين يلتمسون تنفيذ قرارات إزالة للمخالفة التي قام بها بعض الأهالي بأعمال ردم بأحد المصارف ووضع مواسير بأقطار ضيقة عليها وعمل طريق (مشاية) أعلى المواسير، مما ترتب عليه عدم تصريف مياه الصرف خلف هذه المواسير بالطريقة المطلوبة، ويهدد الأراضي المتاخمة لها.



ووجه المحافظ كل من الري والوحدة المحلية بالتنسيق والتعاون لسرعة تنفيذ إزالة هذه المخالفة خلال هذا الأسبوع، موجها كافة رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير "يعرض عليه"، متضمنا حصر بجميع الكباري والمشايات على الترع وبيان موقفها القانوني والفني، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالف منها.



وبحث المستشار هانى عبد الجابر الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، والذي يتضرر من وجود محلات غير مرخصة بالمناور الخاصة بمنزله، والتي تستخدم في أعمال تشوين لمخلفات تعبئة قابلة للاشتعال بأسطح المحلات مما يتسبب في تراكم القمامة وتلوث البيئة واحتمالية حدوث حريق، حيث أمر المحافظ رئيس المدينة ومدير شئون البيئة بعمل مذكرة يتم تسليمها للمواطن بأرقام المحاضر التي تم إرسالها للنيابة العامة، بجانب تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وغلق المحلات المخالفة.



وقرر المحافظ صرف مساعدات مالية لـ16 حالة إنسانية بواقع "500 جنيه" لكل حالة، لمساعدتهم في توفير متطلباتهم الأساسية، ضمن خطة المحافظة لتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطن البسيط.