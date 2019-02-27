الصين تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس

أعرب عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" عن قلق بلاده إزاء التوتر الحالي في جنوب آسيا، داعيا الهند وباكستان إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد الوضع.



جاء ذلك خلال لقاء وانغ اليوم الأربعاء، مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج على هامش الاجتماع الثلاثي الـ16 لوزراء خارجية الصين وروسيا والهند في ووتشن بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.



وقال وانغ إن الصين تتوقع أن تتوصل الدولتان إلى حقيقة الحادث الذي تسبب في التوتر بينهما، وذلك عبر الحوار، مع الحفاظ على السلام الإقليمي بشكل مشترك.



وحول العلاقات الثنائية، أكد وانغ أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين.



من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الهندية إنه يتعين على بلادها والصين العمل معا لحماية السلام والهدوء في مناطقهما الحدودية، ودفع العلاقات الثنائية قدما.



وأكدت سواراج أهمية تضامن وتنسيق المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب، مشددة على أن الهند ستتعامل مع القضايا ذات الصلة بطريقة مسؤولة.