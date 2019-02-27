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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:13 م

الرئيس الأمريكي يهاجم مجددًا محاميه السابق مايكل كوهين ويصفه بالكاذب

الرئيس الأمريكي يهاجم
أ ش أ
dostor.org/2534284

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم الأربعاءK محاميه السابق مايكل كوهين، مؤكدا أنه يكذب لتقليل مدة سجنه.

يأتي ذلك فيما يستعد كوهين للأدلاء بشاهدة جديدة تسيء للرئيس الأمريكي أمام الكونجرس وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن فحواها..حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي - في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -: "مايكل كوهين كان واحدا من محامين كثر قاموا بتمثيلي (مع الأسف!)، ولديه كذلك موكلون آخرون، وقد قامت المحكمة العليا للولاية بشطبه للتو من جدول المحامين بسبب الكذب والاحتيال. لقد قام بأفعال سيئة ليس لها صلة بترامب، وهو يكذب لكي يخفض مدة سجنه".

واعترف كوهين أمام المحكمة العام الماضي بالكذب على الكونجرس في شهادته وبارتكابه جرائم مالية ومخالفته قوانين تمويل الحملات الانتخابية أثناء حملة ترامب.

وتأتي تغريدة ترامب من فيتنام حيث يستعد للقمة الثانية التي تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وذلك بعد ساعات من نشر وسائل إعلام أمريكية مسودة البيان الذي من المقرر أن يدلي به كوهين في جلسة استماع للكونجرس اليوم.

وبحسب المسودة، سيشهد كوهين بأن ترامب كان على علم مسبق بتسريب رسائل إلكترونية عبر "ويكيليكس" من شأنها الإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016 الرئاسية، كما سيقول إنه تلقى أوامر ضمنية بالكذب على الكونجرس بشأن صفقة عقارية عمل عليها ترامب في موسكو خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.

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