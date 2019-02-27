إيطاليا: نواجه خطر عودة قوارب الهجرة مع تحسن أحوال الطقس

حذرت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، من أن بلادها تواجه خطر عودة قوارب الهجرة إلى الرسوّ على سواحلها مع تحسن أحوال الطقس.



وأوضحت ترينتا - وفقا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية -" لهذا السبب نحتاج إلى التأكد من أن عملية صوفيا الأوروبية الإنسانية لا تزال قائمة، وفي ظل قيادة إيطالية، ففي الأشهر السبعة الماضية تم إنقاذ 106 مهاجرين فقط من قبل طواقم مهمة "صوفيا"، في حين أن 13 ألف شخص تم إنقاذهم من قبل السلطات الليبية، وذلك بفضل نشاط التدريب الذي أدته كوادر العملية، فبدون هذه المهمة، كان المهاجرون سيصلون إلى شواطئنا".