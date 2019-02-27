القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
عالم
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:12 م

إيطاليا: نواجه خطر عودة قوارب الهجرة مع تحسن أحوال الطقس

وزيرة الدفاع الإيطالية
وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا
أ ش أ
dostor.org/2534283

حذرت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، من أن بلادها تواجه خطر عودة قوارب الهجرة إلى الرسوّ على سواحلها مع تحسن أحوال الطقس.

وأوضحت ترينتا - وفقا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية -" لهذا السبب نحتاج إلى التأكد من أن عملية صوفيا الأوروبية الإنسانية لا تزال قائمة، وفي ظل قيادة إيطالية، ففي الأشهر السبعة الماضية تم إنقاذ 106 مهاجرين فقط من قبل طواقم مهمة "صوفيا"، في حين أن 13 ألف شخص تم إنقاذهم من قبل السلطات الليبية، وذلك بفضل نشاط التدريب الذي أدته كوادر العملية، فبدون هذه المهمة، كان المهاجرون سيصلون إلى شواطئنا".

اقرأ أيضًا
منذ ساعة

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة

منذ يوم

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار

منذ أقل من شهر

ميراث الملالى.. تقارير: الخمينى أهدر دم سلمان رشدى للتغطية على فشله العسكرى

منذ أقل من شهر

كيف عبّرت «شوكولاتة» السينما الأمريكية عن الحب؟

منذ أقل من شهر

مجلس العموم البريطاني يصوت ضد استراتيجية ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

منذ أقل من شهر

أسرار كاميرون.. رئيس الوزراء البريطانى السابق يتحدث عن «الإخوان» فى مذكراته

الآن

البورصة تواصل الهبوط بنهاية التعاملات.. وتخسر 4 مليارات جنيه

السيسي: ناقشت ورئيس ألبانيا سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية

شكري: نرفض أي حلول تشمل إيداع المهاجرين واللاجئين في معسكرات

"حلاوتهم" ضحية حادث الأزهر الإرهابي: مصر تستحق منا الكثير

ads
الأكثر قراءة

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

تأييد حبس محمد رمضان 6 أشهر في سب مدير عام قنوات MBC مصر

أسماء مصابي حادث تصادم قطار بسيارة في مطروح

"مدبولي" يقبل استقالة وزير النقل

ألبومات الصور

50 صورة ترصد كل تفاصيل حادث "محطة مصر"

صور حريق محطة مصر

حريق بجرار قطار في محطة مصر برمسيس

"حماة الوطن" بالإسكندرية يناقش مشروع مقترح للتعديلات الدستورية

رياضة

أشرف صبحى يعلن انطلاق جائزة "التميز" ويعرض أبرز إنجازات الوزارة

يوفنتوس يعلن انتقال حارسه لسامبدوريا بشكل نهائي

ليفربول ينعي ضحايا حادث قطار محطة مصر: "لن تسيروا وحدكم أبدًا"

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

تأييد حبس محمد رمضان 6 أشهر في سب مدير عام قنوات MBC مصر

أسماء مصابي حادث تصادم قطار بسيارة في مطروح

"مدبولي" يقبل استقالة وزير النقل

ads
كشكول

طارق شوقي ينعي ضحايا حادث قطار محطة مصر

"علوم المنوفية" تشارك في مؤتمر الاستدامة في البحث العلمي بالإسكندرية

نائب رئيس جامعة الأزهر يقرر عودة الطلاب المفصولين من مدن أسيوط

جامعة الإسكندرية: حل مشكلات 40 طالب ليبي بالدراسات العليا

بالصور..إنطلاق اليوم الرياضى للجامعات بالإسكندرية

الأمصار

لقاء كيم وترامب.. لماذا اختار الزعيمان فيتنام لقمتهما؟

محمد صلاح ينعي ضحايا حادث محطة مصر

السعودية والإمارات تعلقان الرحلات الجوية إلى باكستان

الرئيس السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في "حادث القطار"

كانت في طريقها لزعيم كوريا الشمالية.. هولندا توقف شحنة فودكا مهربة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

الساحل الإفريقي: 3 مليارات دولار لتمويل خطة الاستثمار المناخية

باحثون: يمكن بناء 1.2 مليون شقة في ألمانيا فوق المتاجر

الأمير هاري يفتتح نصبًا تذكاريًا تخليدًا لضحايا بريطانيين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تعرف على فوائد البطيخ للحامل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎