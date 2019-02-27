"مجلس الدولة" ينعي ضحايا حادث قطار محطة مصر

تقدم المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة باسم مجلس الدولة والمجلس الخاص وجميع مستشاري المجلس والعاملين، بخالص التعازي للشعب المصري فى ضحايا حادث قطار محطة مصر الذي حدث صباح اليوم الأربعاء.



وقال المجلس فى بيان له، إن مستشاري مجلس الدولة وجميع العاملين ينعون ضحايا محطة مصر، ويدعو المولى عز وجل أن يرحم الضحايا رحمة واسعة ويدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما يدعو الله عز وجل أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل والصحة والعافية، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.