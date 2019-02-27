"الغضبان" يهدي درع محافظة بورسعيد للبابا تواضروس

أهدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، درع المحافظة، لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



ويأتي ذلك في إطار زيارة قداسة البابا تواضروس الرعوية لإيبارشية بورسعيد، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين.



وتعد هذه أول زيارة لقداسة البابا تواضروس للإيبارشية منذ تنصيبه عام 2012، وهي أيضًا أول زيارة لبطريرك الكنيسة بعد أن أصبحت إيبارشية مستقلة بسيامة نيافة الأنبا تادرس أسقفًا لها عام 1976.



وتقيم مطرانية بورسعيد، عصر اليوم، حفل استقبال رسمي للبابا، بمقر المطرانية، يحضره المحافظ اللواء أركان حرب عادل الغضبان، رموز وقيادات بورسعيد، الأزهر الشريف، والأوقاف.