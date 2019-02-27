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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:06 م

غدا.. غلق باب التقديم لمهرجان الساقية الـ16 للأفلام الروائية القصيرة

غدا.. غلق باب التقديم
أ ش أ
dostor.org/2534276

أعلنت إدارة مهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة، أن غدًا الخميس، هو آخر موعد لتلقي أفلام الدورة السادسة عشرة للمهرجان، المقرر إقامته بالساقية، يومي 13 و14 من مارس المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ لجنتا المشاهدة والتحكيم أعمالها من السبت المقبل، وتستمر على مدار أسبوع، وقد أعلنت إدارة المهرجان اختيار المخرج سمير سيف رئيسا للجنة تحكيم المهرجان وعضوية كل من السيناريست محمد سليمان عبد الملك والناقدة السينمائية مروة أبو عيش.

يذكر أن إدارة المهرجان وضعت شروطا للأفلام الراغبة في المشاركة، وهي ألا يكون العمل المقدم سبق مشاركته في مهرجانات الساقية السابقة، وأن تكون الأعمال إنتاج عامي 2018 و2019، وألا تزيد مدة الفيلم على 45 دقيقة.

وكشفت إدارة المهرجان عن قيمة جوائز الدورة 16، وهي جائزة الساقية الذهبية وقيمتها 3 آلاف جنيه ودرع وشهادة تقدير يحصل عليها مخرجو الأفلام، والفضية وقيمتها ألفان جنيه، والبرونزية ألف جنيه، بالإضافة لجوائز لجنة تحكيم المهرجان وقيمتها 500 جنيه وشهادة تقدير تمنح لأفضل ممثل وممثلة ومونتاج وتصوير وأفضل سيناريو وحوار.

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