"وسيطات السلام".. المرأة تسلط الضوء على المصالحة في ليبيا

يطلق منبر "المرأة الليبية من أجل السلام" حملة توعوية وتوثيقة للتعريف بدور المرأة في الوساطة والمصالحة المحلية والوطنية في ليبيا ماضيًا وحاضرًا، من خلال البرامج الإذاعية والنشر الإلكتروني على موقع المنبر وصفحات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "وسيطات السلام"، لتقديم نماذج من المشاركة الفعالة والوسطات الناجحة للمرأة في المصالحة والوساطة مع دعمها والاحتفاظ باستقلاليتها.



وقالت الزهراء لنقي، رئيسة المنبر، "إن حملة وسيطات السلام، التي تشمل كل ليبيا شرقها وغربها وجنوبها، تستهدف في المقام الأول تسليط الضوء على قصص وسيطات السلام وإبراز دور المرأة الليبية المجهول في الوساطة والمصالحة وجهودها في بناء السلام في ليبيا، كما تستهدف وصف سير هذه العمليات، بما في ذلك طريقة التوصل إلى الاتفاقات، وطبيعة الاتفاق، وخصوصيات تدخلات النساء فيها، والعقبات والتحديات التي تواجههن.



وتوقعت لنقي أن "تسهم حملة توثيق قصص وسيطات السلام وتجاربهن في المصالحة في تشكيل شبكة إقليمية مستقبلية للوسيطات".



تشمل الأدوات الإعلامية لحملة "وسيطات السلام" برنامج حواري مسموع ومقابلات مرئية وبطاقات تعريفية لوسائط التواصل الاجتماعي، وتعتمد على سرد قصص الوسيطات وشهادات عن تجاربهن في الوساطة المحلية والوطنية.



وتذاع الحلقات الخمس للبرنامج الحواري المسموع "وسيطات السلام" عبر راديو محلي في مدينة بنغازي، ويعاد بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشارك فيها عشر وسيطات من بنغازي، ازوارة، سبها، البيضاء، تاورغاء، طرابلس، الزاوية، وجنزور، وتشمل المقابلات المرئية 13 وسيطة، بينما تقدم نحو 40 بطاقة تعريفية نبذة مختصرة عن منظور الوسيطات لدور المرأة في المصالحة.



وعلقت أسماء سريبة، نائب رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، على الحملة بالقول: "إن حملة وسيطات السلام تسلط الضوء بشكل مباشر على دور المرأة الليبية في صنع السلام، هذه الحملة تساهم في تعزيز ثقة أفراد المجتمع في إمكانيات المرأة وتعطي دفعة لباقي النساء ليكونوا في المقدمة لتحقيق السلام في ليبيا".



من جهتها قالت آمال المالطي، عضو اللجنة الاستشارية للمصالحة الوطنية إنها "لمست رد فعل وتفاعل إيجابي جدا مع حملة وسيطات السلام، من قبل الرجال والنساء"، ورأت أن "أهم ما يميز الحملة هو أنها تغطي ويساهم فيها من كل ليبيا شرقها وغربها وجنوبها؛ وتحية لكل مواطن يعمل على وحدة التراب الليبي".



وأضافت: "الحملة تعمل على تحفيز المرأة على المشاركة في الوساطة والمصالحة، وتعتبر البداية ونتمنى استمرارها وتأخذ أشكالا وأساليب أخرى، لأن تأثيرها ليس على الحاضر فقط، بل سيكون لها تأثير إيجابي على مستقبل ليبيا، فليبيا تحتاج إلى مزيد من النساء اللاتي يعملن للسلام".



تأتي حملة التوعية بدور "وسيطات السلام" ضمن مشروع "منبر المرأة الليبية من أجل السلام" الأوسع لـ "بناء رؤية للسلام المستدام في ليبيا".



وتأسس المنبر في السابع من أكتوبر 2011م، وهو حركة من قيادات نسائية وشبابية تهدف إلى الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة وبناء السلام المستدام.