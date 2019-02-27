"القابضة للنقل" تنعي ضحايا حادث قطار محطة مصر

فى إطار متابعة رئاسة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لإدارة مواجهة أزمة حادث محطة السكة الحديد بشأن تشغيل سيارات شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، للاطمئنان على حسن وانتظام العمل لعدم حدوث تكدس وتقليل فترات انتظار المواطنين من خلال توافر عدد كاف من الأتوبيسات مع التوجيه بضرورة رفع تقرير فورى لرئاسة الشركة حال حدوث أى شكاوى.



ويتقدم المحاسب نبيل دويدار، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون النقل البحرى والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة، بخالص العزاء لأسر الضحايا مع خالص الدعاء بعاجل الشفاء لكافة المصابين فى هذا الحادث الأليم.