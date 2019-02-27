البرلمان ينعى ضحايا حادث "محطة مصر" ويتوعد بمحاسبة المتسببين فيه

نعى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ضحايا حادث القطار الذي وقع صباح اليوم، بمحطة مصر، قائلًا: "بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس النواب ضحايا حادث الحريق الذي وقع بمحطة مصر إثر اصطدام أحد القطارات بحاجز أسمنتى بنهاية الرصيف".



ويؤكد مجلس النواب، أنه سيقوم باتخاذ كل الإجراءات الدستورية واللائحية اللازمة للوقوف على أسباب هذا الحادث، وسيدعو المجلس المسئولين في جلساته القادمة، لبحث تداعيات هذا الحادث الأليم ومحاسبة المتسببين عنه.



وشاطر مجلس النواب أسر الضحايا الأحزان في مصابهم الجلل، راجيًا المولى -عز وجل- أن يسكن ضحايا هذا الحادث فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم صبر المؤمنين، وأن يعجل بشفاء المصابين.