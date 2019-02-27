(الشوط الاول ) بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد "كلاسيكو الأرض"

أصبح ناديا برشلونة وريال مدريد في حل من تسديد ضرائب بعدما ألغت محكمة يوم الثلاثاء حكمًا كانت المفوضية الأوروبية قد أصدرته في ثاني لطمة للجهات التنظيمية الساعية لمواجهة التهرب الضريبي.









وأسفرت جهود المفوضية الأوروبية في السنوات الأخيرة عن صدور أحكام تجبر شركات متعددة الجنسيات مثل أبل وستاربكس وفيات كرايسلر وأمازون وغيرها على تسديد ضرائب بمليارات من اليورو للعديد من دول الاتحاد الأوروبي.









وقال جهاز حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي في حكمه الصادر في 2016 إن برشلونة وريال مدريد وأتليتيك بيلباو وأوساسونا استمتعوا بمعدل ضرائب 25 في المئة لأكثر من 20 عاما مقارنة بنسبة 30 في المئة المعتادة بالنسبة للكيانات الرياضية.









وأضاف أنه يتعين على كل ناد من هذه الأندية تسديد خمسة ملايين يورو (5.7 مليون دولار).









وكانت الأندية الأربعة تدفع ضرائب أقل لأنه كان يتم معاملتها على انها مؤسسات لا تهدف إلى الربح بدلا من أندية محترفة لكرة القدم ذات مسؤولية محدودة.









وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورج إن المفوضية الأوروبية ارتكبت عدة أخطاء في تقييمها للقضية واستخدمت أرقاما غطت فقط أربع سنوات ضريبية بينما تمتد الفترة الضريبية من 1990 إلى 2015.













لاعب مغربي يتفوق على مهارات ميسي وهازارد ويتصدر ترتيب أكثر المراوغين









تفوق المغربي سفيان بوفال، لاعب سيلتا فيجو على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وإدين هازارد جناح تشيلسي الإنجليزي وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وتربع على صدارة ترتيب أفضل المراوغين في الدوريات الخمسة الكبرى بالقارة الأوروبية.









ووفقُا لمؤشر "Scouted Football"، المتخصص في الإحصائيات، فقد تمكن المهاجم المغربي سفيان بوفال من القيام بـ94 مراوغة ناجحة بقميص ناديه سيلتا فيجو خلال المسابقات التي شارك فيها حتى الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.









وسطر النجم المغربي تفوقه على نجوم كبار في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الذي جاء في المركز الثالث بـ84 مراوغة مناصفة مع مهاجم الشياطين الحمر البلجيكية إيدين هازارد، مهاجم تشيلسي الإنجليزي.









وجاء في المركز الثاني الفرنسي ألان سانت ماكسيمان، لاعب نيس الفرنسي، بـ91 مراوغة، بينما احتل مواطنه وزميله في الفريق حاتم بن عرفة المركز الخامس بـ82 مراوغة؛ ويأتي من بعده الدولي الإنجليزي الشاب جادون شانسو، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني بـ71 مراوغة، مناصفة مع الإيفواري ولفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي.









جريزمان يحرج كريستيانو رونالدو









تجاهل أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.









وقدم جريزمان إجابة مفاجئة على سؤال حول أصعب لاعب واجهه من قبل في مسيرته الكروية واختار فرينكي دي يونج نجم أياكس أمستردام الهولندي.









وقال جريزمان: "عندما لعبت أمام دي يونج حاولت السيطرة عليه و وضعه تحت ضغوط لكنني لم أفلح في ذلك السعي.. ما يميز دي يونج أنه سريع وموهوب، ومن الصعب الحصول على الكرة منه".









جوارديولا: مانشستر سيتي لن ينافس على دوري أبطال أوروبا









أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عدم جاهزية فريقه للمنافسة في الأدوار الأخيرة على دوري أبطال أوروبا.









ولم يكن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، سعيداً بعدما خطف فريقه بـ10 لاعبين الفوز 3-2 على شالكه، في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.









وهز سيتي الشباك مرتين في آخر 4 دقائق، ليقلب تأخره إلى فوز بعدما تقدم 1-0، لكنه وجد نفسه متأخراً بعد استقباله ركلتي جزاء في 7 دقائق.









وقال جوارديولا: "كانت نتيجة رائعة، قدمنا للمنافس ركلة جزاء ثم ركلة أخرى ثم الطرد لذا فهذا ليس جيداً، ما زلنا غير جاهزين للمنافسة في الأدوار الأخيرة للبطولة، هذه حقيقة، قدمنا أداءً جيداً لكننا فقدنا بعض الكرات بسهولة وهو ما لا يجب حدوثه في هذه البطولة، ثم استقبلت شباكنا هدفين من ركلتي جزاء".









وأضاف جوارديولا: "كان مثل ما حدث في أنفيلد ضد ليفربول في الموسم الماضي عندما خسرنا 0-3، قدمنا هدفين في الوقت الذي لم يفعل فيه شالكه أي شيء، الأداء كان جيداً في النهاية وبفضل كفاءة ليروي اللاعبون الكبار يحسمون هذا النوع من المباريات".









كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان









نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.









وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.









واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.









ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.









من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟









تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.









ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.









وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.









وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.









وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.









واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".









دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة









اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.









وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.









وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.



