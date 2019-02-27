المسعود: استقالة وزير النقل لن تعفيه من المساءلة في حادث محطة مصر

أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن حادث محطة مصر، لن يمر دون محاسبة المقصرين، وأن استقالة وزير النقل لن تعفيه من المساءلة.



وشدد النائب على أن أرواح المواطنين مسئولية، لا يمكن الاستهتار بها بترك قطار يسير دون سائق، بما تسبب في الحادث الذي راح ضحيته حوالي 40 قتيلا وعشرات الجرحى والمصابين.



وتقدم النائب بتعازيه لأسر ضحايا الحادث، أملا أن يلهمهم الله الصبر والسلوان، وأن يرحم الضحايا ويدخلهم فسيح جناته.