"حماة الوطن" ينعى شهداء حادث قطار (القاهرة - إسكندرية)

نعى فهمي حسين، أمين قطاع جنوب القاهرة والسيدة زينب لحزب "حماة الوطن" شهداء حادث "محطة مصر"، الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



وطالب "فهمي" بسرعة الانتهاء من التحقيقات للكشف عن كل المقصرين ومحاكمتهم بشكل عاجل.



وأكد "فهمي" على أهمية التحرك السريع لحكومة المهندس مدبولي، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، مشددًا على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على المتسببين في الحادث، وإعلان المقصرين وما تم تجاههم، وألا نكتفي بإقالة أو استقالة مسئول دون وضع عقوبة رادعة.



وطالبت الأمانة بمتابعة الرعاية الصحية الكاملة للمصابين في مختلف المستشفيات التي تم نقلهم إليها، حتى شفائهم بشكل تام.



وشددت الأمانة على ضرورة تسهيل كل إجراءات صرف التعويضات لأهالي الشهداء، ووضع تعويضات كبيرة لأسرهم.