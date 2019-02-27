ريم مصطفى تخضع لجلسة تصوير جريئة بـ"الهوت شورت"

خضعت الفنانة ريم مصطفى، لجلسة تصوير جديدة بعدسة أحد مصوري المشاهير، تألقت من خلالها بإطلالة جريئة وملفتة مرتدية ملابس "كاجوال"، واستعانت بـ"الهوت شورت" لتناسب أجواء الإطلالة المثيرة.



وكانت "ريم" شاركت بمسلسلين فى شهر رمضان الماضى هما "الوصية" مع أكرم حسنى وأحمد أمين، وإخراج خالد الحلفاوى، و"أمر واقع" مع كريم فهمى ونجلاء بدر ونبيل الحلفاوى وأحمد وفيق ونيكولا معوض ونهى عابدين ودينا فؤاد، وتأليف محمد رفعت، وإخراج أحمد أسامة.

