شادية ثابت تطالب بتغيير منظومة القطارات بعد تكرار الحوادث

نعت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ضحايا حادث حريق محطة مصر، والذي نتج عقب اصطدام قطار برصيف داخل محطة مصر مما تسبب فى نشوب حريق أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بجانب الخسائر المادية التي خلفها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مقدمة العزاء لاسر الضحايا.



واستنكرت النائبة، تكرار حوادث القطارات وتسببها في عدد كبير من الضحايا، وهو ما يتطلب تغيير المنظومة بشكل كامل، حفاظا على حياة المواطنين والمعدات.



وطالبت النائبة، بضرورة تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وتقديم المقصرين إلى المحاسبة العاجلة، وبحث آليات تفادي حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى.