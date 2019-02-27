علاء عابد يطالب بمحاكمة المتسببين فى حادث قطار محطة مصر

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، تأييده التام لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالتوجه الفورى لموقع حادث قطار محطة مصر ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين.



وأكد النائب علاء عابد، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التحقيق العاجل فى هذه الكارثة ومعرفة جميع أسبابها وملابساتها ومحاكمة كل من تسببوا فيها، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، بصرف معاشات مناسبة لجميع أسر المتوفين وتقديم جميع أوجه الرعاية لأبنائهم وأيضا تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين.



وتوجه النائب علاء عابد بخالص العزاء لأسر الضحايا، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.