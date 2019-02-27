القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
سياسي
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 03:43 م

علاء عابد يطالب بمحاكمة المتسببين فى حادث قطار محطة مصر

علاء عابد يطالب بمحاكمة
كريمة أبو زيد
dostor.org/2534178

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، تأييده التام لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالتوجه الفورى لموقع حادث قطار محطة مصر ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين.

وأكد النائب علاء عابد، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التحقيق العاجل فى هذه الكارثة ومعرفة جميع أسبابها وملابساتها ومحاكمة كل من تسببوا فيها، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، بصرف معاشات مناسبة لجميع أسر المتوفين وتقديم جميع أوجه الرعاية لأبنائهم وأيضا تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وتوجه النائب علاء عابد بخالص العزاء لأسر الضحايا، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

موضوعات متعلقة

مدبولي: سنحاسب المسئولين عن حادث "محطة مصر"

رئيس الوزراء يطالب بفتح تحقيق فوري في حادث محطة مصر

فرج عامر: حادث قطار محطة مصر يؤكد أن الإهمال ينخر داخل الهيئة

الرئيس السيسي يعزي أسر ضحايا حادث محطة مصر ويوجه بمحاسبة المتسببين

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ 5 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 8 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 8 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 10 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

منذ 11 شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

الآن

"حلاوتهم" ضحية حادث الأزهر الإرهابي: مصر تستحق منا الكثير

بالأسماء.. مصابو حادث القطار المتواجدون بمستشفى سكك حديد مصر

تأييد حبس محمد رمضان 6 أشهر في سب مدير عام قنوات MBC مصر

وزيرة الصحة: وفاة 20 وإصابة 40 فى حادث "محطة مصر"

ads
الأكثر قراءة

تأييد حبس محمد رمضان 6 أشهر في سب مدير عام قنوات MBC مصر

"مدبولي" يقبل استقالة وزير النقل

منع بث "الزمالك اليوم" و"الماتش" لمدة أسبوع

بالأسماء.. نقل مصابى حادث محطة مصر من مستشفى الهلال الأحمر

ألبومات الصور

50 صورة ترصد كل تفاصيل حادث "محطة مصر"

صور حريق محطة مصر

حريق بجرار قطار في محطة مصر برمسيس

"حماة الوطن" بالإسكندرية يناقش مشروع مقترح للتعديلات الدستورية

رياضة

ليفربول ينعي ضحايا حادث قطار محطة مصر

تردد قناة bein sports الناقلة لمباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم

تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم ضد واتفورد

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

تأييد حبس محمد رمضان 6 أشهر في سب مدير عام قنوات MBC مصر

"مدبولي" يقبل استقالة وزير النقل

منع بث "الزمالك اليوم" و"الماتش" لمدة أسبوع

بالأسماء.. نقل مصابى حادث محطة مصر من مستشفى الهلال الأحمر

ads
كشكول

جامعة عين شمس تكرم 130 من طلاب التربية النوعية

وزير التعليم العالى يؤكد على تقديم سبل الدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية

التعليم تنتهى اليوم من استطلاع رأى طلاب الثانوية العامة حول الجدول المقترح

الجامعة البريطانية تحصد 14 ميدالية في المسابقات الرياضية وتتأهل لأولمبيات طوكيو

جامعة مطروح: إقامة أول احتفالية لاختيار الأم المثالية على مستوى الجامعة

الأمصار

لقاء كيم وترامب.. لماذا اختار الزعيمان فيتنام لقمتهما؟

محمد صلاح ينعي ضحايا حادث محطة مصر

السعودية والإمارات تعلقان الرحلات الجوية إلى باكستان

الرئيس السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في "حادث القطار"

كانت في طريقها لزعيم كوريا الشمالية.. هولندا توقف شحنة فودكا مهربة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

باحثون: يمكن بناء 1.2 مليون شقة في ألمانيا فوق المتاجر

الأمير هاري يفتتح نصبًا تذكاريًا تخليدًا لضحايا بريطانيين

رصد علامات تدل على وجود أنهار في "الكوكب الأحمر"

الصحة

تعرف على فوائد البطيخ للحامل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎