هؤلاء ممنوعون من التبرع بالدم

إذا كنت مستعدًا للتبرع بالدم لإنقاذ حالة أي مصاب يحتاج لنقل دم، فهذا عمل إنساني نبيل، لكن قبلها لابد أن تتأكد من عدم وجود ما يمنع للتبرع خلال السطور التالية:



-لا تُعاني من أمراض مزمنة كالسكر والضغط وأمراض القلب والكوليسترول.



-لا تُعاني من مشكلة في سيولة الدم أو تجلطه أو تعاني من الأنيميا.



-إذا كان وزنك أقل من 50 كيلو وعمرك أقل من 17 عامًا.



-في حالة تناولك لبعض الأدوية ومنها المضادات الحيوية.



- في حالة معاناتك من حمى، أو عدوى شديدة فعليك الإنتظار لحين العلاج منها.



- الأشخاص المصابون بالنحافة عليهم ألا يتبرعوا، لأن نقصان وزنهم يأتي نتيجة فقدانهم لعناصر مهمة في الجسم.