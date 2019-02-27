بالصور.. افتتاح ملتقى الطلاب والمعلمين المبدعين بـ"أزهر دمياط"

افتتح أحمد يحيي، الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، ملتقى المبدعين من الطلاب والمعلمين الذي ينفذه قسم توجيه التربية الفنية برئاسة مديحة رشوان، حيث شمل الملتقى (رسم وتلوين، فن طي الورق "الأوريجامي"، مجسمات، أشغال فنية ويدوية).



كما احتضن الملتقى طلاب المراحل الثلاث وعدد من المعلمين، وقام الطالب خالد سمير بالصف الأول الثانوي بمعهد بنين دمياط الثانوي والطالبة مريم الشربيني بالصف الثاني الثانوي بمعهد فتيات نور الإسلام النموذجي بتدريب طلاب المرحلة الإبتدائية على الخطوط والظل ودمج الألوان، ومن المقرر أن يستمر الملتقى إلى الغد الخميس.



يأتي ذلك ضمن الجهود التطوعية لتوجيه التربية الفنية لتنمية مهارات الطلاب الفنية والإبداعية.