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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 03:39 م

131 مشروع قرار على طاولة وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" بعد غد

131 مشروع قرار على
أ ش أ
dostor.org/2534171

تنطلق أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بعد غد الجمعة بالعاصمة الإماراتية أبوظبى وتستمر لمدة يومين تحت شعار "50 عامًا من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية".

وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء -: إن الأمانة العامة للمنظمة ستطرح 131 مشروع قرار للمناقشة والاعتماد تضم 62 قرارًا تتعلق بالشؤون السياسية، وثمانية قرارات لقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وخمسة قرارات خاصة بشؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وسبعة قرارات للشؤون الإنسانية، ومثلها للاقتصادية، وعشر قرارات لشؤون العلوم والتكنولوجيا، و12 قرارًا للقضايا الثقافية والاجتماعية والأسرة، وخمس قرارات للإعلام في حين تتوزع القرارات المتبقية على الشؤون القانونية والتنظيمية وبرنامج العمل العشري للمنظمة 2025 وحقوق الإنسان والمالية والإدارية وتقنية المعلومات.

وأضاف: إن من بين أبرز مشاريع القرارات السياسية الأوضاع في كل من الصومال وأفغانستان واليمن وسوريا وليبيا والسودان ومالي ومنطقة الساحل وأفريقيا الوسطى وجامو وكشمير وعدوان أرمينيا على الأراضي الأذربيجانية والحدود بين جيبوتي وإريتريا بالإضافة إلى الأوضاع في كوسوفو وقبرص وكوت ديفوار والبوسنة والهرسك ووضع أقلية الروهينجيا المسلمة.

كما تتضمن مشاريع قرارات القضايا السياسية مكافحة الإرهاب في بلدان الساحل والصحراء، ومناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه، وتخصيص يوم للتسامح في منظمة التعاون الإسلامي، ومناهضة تشويه صورة الأديان، وإدانة تدنيس المصحف الشريف.

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