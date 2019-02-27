القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
مصر
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 03:37 م

محافظ القاهرة يوجه بمعالجة آثار حادث قطار محطة مصر

محافظ القاهرة يوجه
أ ش أ
dostor.org/2534169

وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، رئيس حي الأزبكية بتقديم كافة أوجه الدعم للجهات القائمة على معالجة آثار حادث حريق قطار بمحطة مصر.

وقام محافظ القاهرة بزيارة لمستشفى معهد ناصر؛ للاطمئنان على حالة مصابي حادث الحريق، وتفقد المحافظ خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير المستشفى جميع الحالات التي نقلت إليها، حيث اطمأن على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وكان محافظ القاهرة قد قطع جولته التفقدية اليوم لأماكن إقامة الوفود المقترحة لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ لتفقد حادث حريق محطة مصر، كما نعى الضحايا وتمنى الشفاء للمصابين.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ 3 أيام

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ 3 أيام

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ 6 أيام

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ أقل من شهر

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

منذ أقل من شهر

السيسي: طالبنا بالتعامل بشكل دولي مع استخدام "التواصل الاجتماعي" في نشر التطرف

الآن

"حلاوتهم" ضحية حادث الأزهر الإرهابي: مصر تستحق منا الكثير

بالأسماء.. مصابو حادث القطار المتواجدون بمستشفى سكك حديد مصر

تأييد حبس محمد رمضان 6 أشهر في سب مدير عام قنوات MBC مصر

وزيرة الصحة: وفاة 20 وإصابة 40 فى حادث "محطة مصر"

ads
الأكثر قراءة

تأييد حبس محمد رمضان 6 أشهر في سب مدير عام قنوات MBC مصر

"مدبولي" يقبل استقالة وزير النقل

منع بث "الزمالك اليوم" و"الماتش" لمدة أسبوع

بالأسماء.. نقل مصابى حادث محطة مصر من مستشفى الهلال الأحمر

ألبومات الصور

50 صورة ترصد كل تفاصيل حادث "محطة مصر"

صور حريق محطة مصر

حريق بجرار قطار في محطة مصر برمسيس

"حماة الوطن" بالإسكندرية يناقش مشروع مقترح للتعديلات الدستورية

رياضة

تردد قناة bein sports الناقلة لمباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم

تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم ضد واتفورد

القنوات الناقلة لمباراة liverpool vs watford اليوم

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

تأييد حبس محمد رمضان 6 أشهر في سب مدير عام قنوات MBC مصر

"مدبولي" يقبل استقالة وزير النقل

منع بث "الزمالك اليوم" و"الماتش" لمدة أسبوع

بالأسماء.. نقل مصابى حادث محطة مصر من مستشفى الهلال الأحمر

ads
كشكول

جامعة عين شمس تكرم 130 من طلاب التربية النوعية

وزير التعليم العالى يؤكد على تقديم سبل الدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية

التعليم تنتهى اليوم من استطلاع رأى طلاب الثانوية العامة حول الجدول المقترح

الجامعة البريطانية تحصد 14 ميدالية في المسابقات الرياضية وتتأهل لأولمبيات طوكيو

جامعة مطروح: إقامة أول احتفالية لاختيار الأم المثالية على مستوى الجامعة

الأمصار

لقاء كيم وترامب.. لماذا اختار الزعيمان فيتنام لقمتهما؟

محمد صلاح ينعي ضحايا حادث محطة مصر

السعودية والإمارات تعلقان الرحلات الجوية إلى باكستان

الرئيس السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في "حادث القطار"

كانت في طريقها لزعيم كوريا الشمالية.. هولندا توقف شحنة فودكا مهربة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

باحثون: يمكن بناء 1.2 مليون شقة في ألمانيا فوق المتاجر

الأمير هاري يفتتح نصبًا تذكاريًا تخليدًا لضحايا بريطانيين

رصد علامات تدل على وجود أنهار في "الكوكب الأحمر"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

تعرف على فوائد البطيخ للحامل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎