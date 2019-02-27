محافظ القاهرة يوجه بمعالجة آثار حادث قطار محطة مصر

وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، رئيس حي الأزبكية بتقديم كافة أوجه الدعم للجهات القائمة على معالجة آثار حادث حريق قطار بمحطة مصر.



وقام محافظ القاهرة بزيارة لمستشفى معهد ناصر؛ للاطمئنان على حالة مصابي حادث الحريق، وتفقد المحافظ خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير المستشفى جميع الحالات التي نقلت إليها، حيث اطمأن على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.



وكان محافظ القاهرة قد قطع جولته التفقدية اليوم لأماكن إقامة الوفود المقترحة لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ لتفقد حادث حريق محطة مصر، كما نعى الضحايا وتمنى الشفاء للمصابين.