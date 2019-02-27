كشف حساب لهشام عرفات.. 6 حوادث مفجعة وقعت في عهده

في مشهد جديد لسلسال الدم، الذي ينزف على طريق القطارات، تأتي اليوم فاجعة جديدة، تدمي قلوب المصريين، بوقوع حادث محطة مصر، الذي نتج عنه وفاة 20 وإصابة 40 مواطنا، نتيجة تصادم جرار القطار في الصداد الخرساني للمحطة، ما أدى إلى تقديم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء؛ على خلفية الحادث الذي وقع صباح اليوم.



ولم تكن هذه حادث القطار الأولى، التي تحدث في عهد وزير النقل السابق، هشام عرفات، ويرصد "الدستور" أبرز هذه الحوادث:



- 13 يوليه 2018.. قطار البدرشين

جاء حادث البدرشين، لينضم إلى مسلسل حوادث القطارات، بخروج القطار رقم 986 مكيف "القاهرة - قنا"، ما تسبب في انقلاب 4 عربات منه، وإصابة 55 راكبًا في الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.



- 12 أغسطس 2017.. وتصادم قطاري الإسكندرية

في حلقة جديدة لمسلسل الدم على قضبان القطارات، يأتي حادث تصادم قطارين بمنطقة خورشيد في الإسكندرية، في 12 أغسطس 2017، حيث كان أحدهما قادم من القاهرة، والآخر من بورسعيد، وقد أسفر الحادث عن مصرع 49 قتيلًا و179 جريحًا.

وتوفى المهندس مصطفى السيد، مستشار وزير النقل بالسكة الحديد، حينها بعد إصابته بصدمة قلبية، عقب مشاهدته ضحايا حادث تصادم القطارين.



- 14 أغسطس 2017.. حريق قطار القاهرة أسوان

ولم يمض سوى يومين على حادث قطاري الإسكندرية، حتى جاء حادث اندلاع حريق في قطار ركاب رقم 160 المتوجه من القاهرة إلى أسوان أثناء رحلته فى العياط، ما أثار حالة فزع بين الركاب دفعت بعضهم إلى القفز من النوافذ، وأسفر عن بعض الإصابات وحالات الاختناق بين الركاب.



- 7 سبتمبر 2017.. حادث قطار العياط

وفي يوم 7 سبتمبر، استيقظ أهالي مركز العياط على حادث بشع، حيث خرج قطار الركاب رقم 80 المتوجه من القاهرة إلى الصعيد عن القضبان بقربة أبو العزايم في تمام التاسعة صباحًا، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين.



- فبراير 2018.. حادث قطاري البحيرة

وفي فبراير 2018، اصطدم قطاران بمحافظة البحيرة أمام قرية أبو الخاو بالمناشي، وراح ضحية الحادث 12 شخصا، وأصيب 49 آخرين، وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة 4 متهمين بهيئة السكك الحديدية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لتسببهم في وقوع حادث تصادم قطارين على خط المناشي "إيتاي البارود – القاهرة" بالبحيرة.