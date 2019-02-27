الصين تؤكد مواصلة تعزيز العلاقات والتعاون مع نيجيريا

أكدت الصين اليوم الأربعاء، أنها ستواصل تعزيز العلاقات والتعاون مع نيجيريا بما يعود بالنفع على البلدين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعادة انتخاب محمد بخاري رئيسا لنيجيريا.



وقال كانغ "نهنئ بخاري على إعادة انتخابه رئيسا لنيجيريا وهي دولة مهمة في أفريقيا، وتولي الصين أهمية كبيرة للعلاقات معها"، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل تعزيز العلاقات والتعاون بما يعود بالنفع على الجانبين.