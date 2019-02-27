القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 03:35 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت | yallashoot يوتيوب

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت | yallashoot يوتيوب

مشاهدة مباراة برشلونة
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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت | yallashoot يوتيوب
يتعين على برشلونة وريال مدريد وناديين آخرين من إسبانيا تسديد ضرائب بعدما ألغت المحكمة، اليوم الثلاثاء، حكما كانت المفوضية الأوروبية قد أصدرته فى ثانى لطمة للجهات التنظيمية الساعية لمواجهة التهرب الضريبى.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت | yallashoot يوتيوب
وأسفرت جهود المفوضية الأوروبية فى السنوات الأخيرة عن صدور أحكام تجبر شركات متعددة الجنسيات مثل أبل وستاربكس وفيات كرايسلر وأمازون وغيرها على تسديد ضرائب بمليارات اليورو للعديد من دول الاتحاد الأوروبى.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت | yallashoot يوتيوب
وقال جهاز حماية المنافسة فى الاتحاد الأوروبى فى حكمه الصادر فى 2016 إن برشلونة وريال مدريد وأتليتيك بيلباو وأوساسونا استمتعوا بمعدل ضرائب 25% لأكثر من 20 عاما مقارنة بنسبة 30% المعتادة بالنسبة للكيانات الرياضية.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت | yallashoot يوتيوب
وأضاف أنه يتعين على كل ناد من هذه الأندية تسديد خمسة ملايين يورو (5.7 مليون دولار).

وكانت الأندية الأربعة تدفع ضرائب أقل لأنه كان يتم معاملتها على أنها مؤسسات لا تهدف إلى الربح بدلا من أندية محترفة لكرة القدم ذات مسئولية محدودة.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت | yallashoot يوتيوب
وقالت المحكمة العامة فى لوكسمبورج إن المفوضية الأوروبية ارتكبت عدة أخطاء فى تقييمها للقضية واستخدمت أرقاما غطت فقط أربع سنوات ضريبية بينما تمتد الفترة الضريبية من 1990 إلى 2015.

ويستعد برشلونة وريال مدريد لمباراة الكلاسيكو المقرر إقامتها غدا فى سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد، فى إياب نصف نهائى كأس ملك إسبانيا.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت | yallashoot يوتيوب

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