مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت | yallashoot يوتيوب

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يتعين على برشلونة وريال مدريد وناديين آخرين من إسبانيا تسديد ضرائب بعدما ألغت المحكمة، اليوم الثلاثاء، حكما كانت المفوضية الأوروبية قد أصدرته فى ثانى لطمة للجهات التنظيمية الساعية لمواجهة التهرب الضريبى.

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وأسفرت جهود المفوضية الأوروبية فى السنوات الأخيرة عن صدور أحكام تجبر شركات متعددة الجنسيات مثل أبل وستاربكس وفيات كرايسلر وأمازون وغيرها على تسديد ضرائب بمليارات اليورو للعديد من دول الاتحاد الأوروبى.

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وقال جهاز حماية المنافسة فى الاتحاد الأوروبى فى حكمه الصادر فى 2016 إن برشلونة وريال مدريد وأتليتيك بيلباو وأوساسونا استمتعوا بمعدل ضرائب 25% لأكثر من 20 عاما مقارنة بنسبة 30% المعتادة بالنسبة للكيانات الرياضية.

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وأضاف أنه يتعين على كل ناد من هذه الأندية تسديد خمسة ملايين يورو (5.7 مليون دولار).





وكانت الأندية الأربعة تدفع ضرائب أقل لأنه كان يتم معاملتها على أنها مؤسسات لا تهدف إلى الربح بدلا من أندية محترفة لكرة القدم ذات مسئولية محدودة.

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وقالت المحكمة العامة فى لوكسمبورج إن المفوضية الأوروبية ارتكبت عدة أخطاء فى تقييمها للقضية واستخدمت أرقاما غطت فقط أربع سنوات ضريبية بينما تمتد الفترة الضريبية من 1990 إلى 2015.





ويستعد برشلونة وريال مدريد لمباراة الكلاسيكو المقرر إقامتها غدا فى سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد، فى إياب نصف نهائى كأس ملك إسبانيا.