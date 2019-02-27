محافظ المنيا ينعي ضحايا حادث قطار محطة مصر

نعى اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ضحايا الحادث الأليم الناجم عن اصطدام قطار بأحد الأرصفة في محطة مصر للقطارات، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.



كما تقدم المحافظ بخالص التعازي لأهالي وأسرا لضحايا داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشّفاء العاجل.