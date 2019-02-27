نيابة الأزبكية تستمع لأقوال سائق بمحطة مصر في حادث القطار

استمعت نيابة الأزبكية، لأقوال سائق بمحطة مصر في حادث تصادم قطار بمحطة مصر، حول وقت الحادث، وكيفية خرج القطار من الجراج.



وتبين من المعاينة الأولية، أن الحادث نجم عن دخول أحد القطارات القادم من الورش بسرعة جنونية تجاوزت الـ 100 كيلو فاصطدم بالصدادات وارتطم بمبني الحركة وتسبب في الحريق واوقع عشرات الضحايا بين متوفين ومصابين.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية بنشوب حريق داخل محطة مصر بسبب اصطدام جرار قطار بالرصيف وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ الى مكان الحادث.