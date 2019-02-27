"زراعة دمياط" تناقش خطة إزالة التعديات على أملاك الدولة

شارك المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، برفقه المهندسة منال شنشن مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة بالمديرية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع المنعقد بمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بدمياط.



حضر الاجتماع كل من المهندس مدحت حنا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بدمياط وبورسعيد ومديري عموم الإدارات (ري- صرف- حماية نيل - ميكانيكا وكهرباء) ومدير مسطحات دمياط لانعقاد لجنة الإزالات، حيث جرى مناقشة خطة إزالة التعديات على أملاك الدولة والتي تهدف إلى تقليص عداد المخالفات.



كما ناقش "عبد السميع" سبل ترشيد استهلاك مياه الري في إطار التعاون والتنسيق المشترك.