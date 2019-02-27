قبل هشام عرفات.. 5 وزراء نقل أطاحت بهم حوادث القطارات

تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.



وجاءت استقالة هشام عرفات بعد حادث قطار محطة مصر الذى سقط فيه عدد من الضحايا، حيث اصطدم الجرار بصدادات الرصيف 6 بسبب السرعة الفائقة.



ويرصد "الدستور"، أبرز الوزراء الذين أطاحت بهم حوادث القطارات:



- سليمان متولي

تسبب حادث سقوط سيدة من حمام قطار، عام 2000، في إقالة المهندس سليمان متولي وزير النقل الأسبق، والذي تولى المنصب لمدة 20 عاما.



- إبراهيم الدميري

شغل الدكتور إبراهيم الدميري منصب وزير النقل، لمدة عامين ونصف العام بدءًا من أكتوبر 1999، حتى 20 فبراير 2002، وتم إقالة "الدميري" على إثر الحادث الأكثر كارثية على صعيد حوادث القطارات والمعروف باسم "حريق قطار الصعيد" بالعياط، عام 2002، حيث تفحم به 361 جثة.



- محمد لطفي منصور

شهدت وزارة النقل أول واقعة تقديم وزير لاستقالته وقبولها منذ ثورة يوليو 1952، بعد أن تقدم المهندس محمد لطفي منصور باستقالته عام 2009 عقب اصطدام القطار رقم 188 القادم من أسوان إلى القاهرة مع القطار رقم 155 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بين محطتي كفر عمار والرقة بالعياط، ما أسفر عن مصرع 30 شخصًا وإصابة 58 آخرين.



- رشاد المتيني

تولى الدكتور محمد رشاد المتيني منصب وزير النقل لمدة 4 أشهر فقط، وخلالها وقع أكثر من 15 حادثة بقطارات السكة الحديد، أبرزها تصادم قطاري الفيوم الذي راح ضحيته 4 قتلى وإصابة 43، و3 حوادث نتيجة اصطدام قطارات بجرار زراعي في مزلقانات المرازيق وميت حلفا والبراجيل ووفاة 4 نتيجة دهسهم بالقطارات، وحريق في 3 عربات وانفصال عربة عن أحد القطارات، وتمت إقالته في 17 نوفمبر 2012 عقب حادث اصطدام قطار أسيوط بأتوبيس نقل الأطفال، والذى راح ضحيته 47 طفلًا و13 مصابًا.



- المهندس حاتم عبداللطيف

تولى المهندس حاتم عبداللطيف منصب وزير النقل في 17 نوفمبر 2012 حتى 8 يوليو 2013، وأُقيل من الوزارة بسبب حادثة قطار البدرشين يوم 15 يناير 2013، الذي أوقع 19 شخصًا صريعًا، وأصيب 117 آخرين.