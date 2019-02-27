منع بث "الزمالك اليوم" و"الماتش" لمدة أسبوع

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الأربعاء، قرارين بمنع بث برنامجي "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "المحور"، و"الماتش" الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، لمدة أسبوع لكل منهما.



وأفاد بيان للمجلس بأن القرارين تم اتخاذهما بناء على توصيات لجنتي الشكاوى وضبط الأداء الرياضي عقب اجتماع حضره أعضاء اللجنتين والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.



وجاء قرار منع بث "الزمالك اليوم" بسبب ما ارتكب من مخالفات للمعايير والضوابط الإعلامية باستخدام لغة التهديد لشخصيات عامة وإثارة الجماهير الرياضية، بينما تم منع بث برنامج "الماتش" بسبب مخالفة المعايير والضوابط الإعلامية وبث أخبار كاذبة ترتب عليها إثارة الجماهير الرياضية.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر بيانا أمس الثلاثاء حذر فيه البرامج الرياضية

وأعلن من خلاله فتح تحقيق في جميع مخالفاتها، مؤكدا أن العقوبات ستكون صارمة.