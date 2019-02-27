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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 07:05 م

"الدستور" تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة التي أدت لحادث محطة مصر

حادث محطة مصر
حادث محطة مصر
دعاء راجح
dostor.org/2534059

في التاسعة صباح اليوم، تحرك جرار أحد القطارات المتواجدة بمحطة مصر، مسرعا نحو النهاية، وما بعدها، حتى اصطدم بالحائط الخرساني في آخر الرصيف رقم 6، وهو ما نتج عنه انفجار واشتعال النيران، وأدى إلى وقوع 20 حالة وفاة، و40 حالة إصابة بين المواطنين.

حالة من الارتباك سادت المشهد، وتساءل المواطنون ماذا حدث؟ كيف تحرك القطار هكذا مسرعا نحو الهاوية، ليودي بحياة كل هؤلاء، فهو نوع من الحوادث غير المألوفة، ولهذا، تحاول "الدستور" من خلال التواصل مع بعض القريبين من المشهد، التعرف إلى التفاصيل.

كشف جمال الدمرداش، مفتش بإدارة الفحص التابعة لمحطة مصر، تفاصيل اللحظات الأخيرة، قبل وقوع حادث المحطة الأليم، وأكد أن القطار كان بداخله سائق واحد، وما حدث هو احتكاك بين الجرار المتسبب في الحادث، وآخر، قبل الواقعة، مما تسبب في حدوث "محاشرة" على حد وصفه. وبناء على ذلك نزل سائق الجرار الأول وسحب الفرامل، ولكن ترك السرعات كما هي تعمل، وهذا هو السبب الرئيسي في الحادث.

وتابع "الدمرداش"، أن السائق ترك الجرار، وتوجه للجرار الآخر الذي "تحاشر" معه، في هذه الأثناء تحرك الجرار الأول دون سائق حتى نهاية الرصيف، وكان يفترض ألا تتجاوز سرعة القطار في هذه المنطقة الـ 7 كيلو، إلا ان السرعة ارتفعت إلى ما بين 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة، مما تسبب في الواقعة، مشيرًا إلى ان سبب حجم النيران الضخم هو انفجار تانك الجرار الذي يحتوي على 3 آلاف لتر من السولار.

فيما يشير عبد الفتاح فكري، رئيس نقابة العمال في هيئة السكة الحديد، إلى أن الحادث جاء نتيجة تصادم جرار القطار في الرصيف الخرساني للمحطة، وهو ما أدى حدوث الانفجار ووقوع العشرات من حالات الإصابة والوفيات.

وأضاف "فكري" في تصريحات لـ"الدستور"، أن 2 من عمال المحطة أصيبوا، وهم من محصلين التذاكر في القطار "كومسرية"، مبينًا أنهما أصيبا ببعض الحروق المتفرقة في الجسد.

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