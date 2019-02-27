روسيا تبحث مع اليمن التطورات السياسية والإنسانية والعسكرية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين ناقش مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك التطورات الإنسانية والسياسية والعسكرية في اليمن.



وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليومالأربعاء - أن اللقاء عقد أمس الثلاثاء، في جنيف على هامش فعالية رفيعة المستوى نظمتها الأمم المتحدة؛ لجمع التبرعات لصالح الأزمة الإنسانية في اليمن.



وأوضحت أن الطرفين ناقشا أيضًا آفاق تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال مشاورات يمنية برعاية أممية أجريت في السويد ديسمبر الماضي والتي أيدها قرار مجلس الأمن رقم (2451).



يذكر أن الحرب بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين من جماعة أنصار الله اندلعت منذ أغسطس 2014.