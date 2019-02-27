أحداث شغب تتسبب في إغلاق ملعب فيتا كلوب قبل مواجهة الأهلي

قررت إدارة ملعب الشهداء في الكونغو الديمقراطية، إغلاق الملعب أمام استضافة المباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فيتا كلوب مع سانت إيلوي لوبوبو بالدوري المحلي.



وقالت إدارة الملعب في بيان رسمي: "نواصل دفع ثمن أحداث الشغب التي تتسبب فيها الجماهير ذوي النوايا السيئة، وهو ما تكرر في مباريات ماضية تخص الدوري الكونغولي، ولذلك سيتم إغلاق الملعب لتحديد حجم الخسائر وإصلاحها".



وقررت إدارة الملعب إغلاقه خلال الفترة الحالية لإحصاء الخسائر وإصلاحها، قبل أقل من إسبوعين على مواجهة فيتا كلوب مع الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا.



وسيحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب يوم 9 مارس القادم، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.