مطرانية بورسعيد تقيم حفل استقبال لـ "تواضروس"

تقيم مطرانية بورسعيد، عصر اليوم، حفل استقبال رسمي للبابا تواضروس الثاني، يحضره المحافظ اللواء أركان حرب عادل الغضبان، ورموز وقيادات بورسعيد، والأزهر الشريف، والأوقاف.



وصل البابا تواضروس الثاني إلى المدينة الرياضية في مستهل زيارته الرعوية لإيبارشية بورسعيد والتي ستستمر لمدة يومين.



كان في استقباله لدى وصوله اللواء عادل الغضبان، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، وعدد من أحبار الكنيسة.