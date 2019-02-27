البابا تواضروس يصل بورسعيد

وصل البابا تواضروس الثاني، إلى المدينة الرياضية ببورسعيد في مستهل زيارته الرعوية لإيبارشية المدينة الباسلة والتي ستستمر لمدة يومين.



كان في استقباله المحافظ اللواء أركان حرب عادل الغضبان، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، وعدد من أحبار الكنيسة.



ومن المقرر أن يضع قداسة البابا ومحافظ بورسعيد حجر أساس كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا الصادر لها قرار تخصيص، رقم ٩٦٠ لسنة ٢٠١٦ على مساحة ٥ ألاف متر.







