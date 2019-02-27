القوات العراقية تتصدى لهجوم إرهابي شرق تكريت

تصدت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء، لهجوم من قبل تنظيم داعش الإرهابي، في مناطق علاس وعجيل شرقي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.



وأوضح بيان لمديرية شؤون الداخلية - نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي - أن الهجوم الإرهابي نفذه 15 مسلحا من تنظيم داعش اليوم، واستهدف مناطق حقلي علاس وعجيل، شرقي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، مشيرا لانسحابهم بعد ذلك باتجاه جبال حمرين.



وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين ومجند في شرطة النفط.