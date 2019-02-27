رئيس الوزراء الجزائري يلتقي وزير الشؤون الخارجية النيجيري

التقى أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم الأربعاء، كالا أنكوروا وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الافريقي والنيجريين بالخارج، والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.



وذكر بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية، أن اللقاء حضره عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، والذي كان قد بحث مع وزير خارجية النيجر أمس الثلاثاء، سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة وحسن الجوار بين البلدين.



وأجرى الجانبان تقييمًا لواقع العلاقات الثنائية إلى جانب بحث فرص جديدة للشراكة بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما التحديات التي تواجهها المنطقة.