القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 02:10 م

الكرملين: أوروبا وأمريكا تشنان هجمات الكترونية ضد روسيا بصفة دائمة

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
أ ش أ
dostor.org/2534010

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الأجهزة الروسية، بما فيها موقع الرئيس الروسي، تتعرض بانتظام لهجمات إلكترونية من جانب الولايات المتحدة وأوروبا.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردًا على تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية يفيد بأن الجيش الأمريكي شن هجومًا إلكترونيًا على وكالة أبحاث الإنترنت الروسية قبل إجراء الانتخابات النصفية للعام الماضي.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء - أنه لا يعلم ما إذا كانت هذه المعلومات التي تتعلق بالهجوم الإلكتروني جديرة بالثقة، لكنه أشار إلى أنه "بوجه عام، يتم شن عدد ضخم من الهجمات الإلكترونية من الأراضي الأمريكية بصفة دائمة ضد مختلف المنظمات الروسية والهيئات القانونية والأفراد، هذا هو الواقع الذي نعيشه".

وأوضح بيسكوف أن واشنطن يمكنها أن تؤثر على عمليات الإنترنت في روسيا، لأن شبكة الإنترنت العالمية تديرها بحكم الواقع عدة شركات.

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