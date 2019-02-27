ضبطت قوات الجيش الجزائري مخب أسلحة وذخيرة بولاية تمنراست

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، اليوم - أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة (دورية) للجيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم وبندقية آلية وبندقية قناصة وبندقيتين تكراريتين وقذيفة هاون عيار 82 ملم، بالإضافة إلى سلسلتي ذخيرة و(1373) طلقة من مختلف العيارات وكيسين من المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير المتفجرات ".



وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من عين أمناس (جنوب شرق) وتمنراست وعين قزام (جنوب) 4 منقبين عن الذهب وحجزت ستة أجهزة كشف عن المعادن وسبعة مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط و4.8 كجم من مادة TNT و(23) متر من الفتيل الصاعق و1.4 كجم من المخدرات.



وأشار البيان إلى أن قوات الجيش بولايتي تلمسان ووهران (شمال غرب) ضبطوا 11 تاجر مخدرات و18 كجم من المخدرات و2090 قرصا مهلوسا.