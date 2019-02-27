عادل الجبير: مليشيات الحوثي تستخدم المدنيين دروعا بشرية في اليمن

اتهم وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير، مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، الموالية للنظام الإيراني، باستخدام المدنيين دروعا بشرية، واستغلال الشعب لخدمة أهدافهم الخاصة.



وقال الجبير ـ خلال كلمته اليوم الأربعاء، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ـ إن المملكة العربية السعودية توفر الدعم الكامل للشعب اليمني، مشيرا إلى تقديم 13 مليار دولار لمساعدته.



وأضاف وزير الدولة السعودي أن المملكة قدمت أيضا المساعدة في سياق مؤتمر داعمي اليمن، تصل إلى ملايين الدولارات، داعيا إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان.



وأدان الجبير الانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني في حق شعبه على أساس العرق، بما في ذلك الموجودون في منطقة الأحواز.



ورفض وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي التدخل الإيراني في الشئون الداخلية لدول المنطقة، ودعم الطائفية، والمليشيات الإرهابية.



وأكد الجبير تصميم المملكة العربية السعودية على المضي قدما في تحقيق وتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها، كما أكد دعم الرياض لقضايا حقوق الإنسان إقليميا ودوليا، وشدد على ضرورة التعاون مع آليات أجهزة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.