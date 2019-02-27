مفتى الجمهورية ينعى ضحايا اصطدام قطار بأحد أرصفة محطة رمسيس

نعى الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث اصطدام قطار بأحد الأرصفة في محطة قطارات رمسيس، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل.