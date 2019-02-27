السيطرة على حريق بشقة سكنية بسبب ماس كهربائي في الفيوم

نجح رجال الحماية المدنية بالفيوم في السيطرة على حريق هائل شب بشقة على مساحة 70 متر بمساكن دمو القديمة دائرة مركز الفيوم.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد نشوب حريق هائل بشقة بمساكن دمو.



وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي شقق العمارة والعمارات المجاورة.



وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة على مساحة 70 متر بمساكن دمو القديمة ملك عادل إبراهيم سليمان، 50 سنة، نقاش ومقيم ذات الناحية، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات بغرفة النوم، ونتج عن الحادث احتراق أساس ومحتويات غرفة النوم وصالة الشقة.



وباستدعاء مالك الشقة وسؤله أكد مضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحادث الذي تحرر عنه المحضر رقم 1416 لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.