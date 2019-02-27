القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 01:55 م

فروع "خريجى الأزهر": بيان المشيخة حصن منيع ضد التطرف

الإمام أحمد الطيب
الإمام أحمد الطيب
نعمات مدحت
dostor.org/2533981

ثمنت فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، البيان الصادر عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مؤكدة تأييدها الكامل لما ورد فيه لانه كشف حقيقه جماعة الإخوان الإرهابية ومؤامراتها ضد الوطن ومؤسساته ورجاله البواسل.

واعتبر فرع الدقهلية أن البيان تاريخي، انطلاقا من الرسالة العالمية للأزهر منارةً الإسلام وحصنًا منيعًا ضد التطرف، ونابعا من حرص فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، في الحفاظ على الوطن وسلامته وسلامة أبناءه وارضه.

وأشار بيان الفرع إلى أن البيان كشف حقيقة الجماعات الإرهابية التي تنشر الأكاذيب وتغير الحقائق وتتحدث باسم الدين لخدمة أهدافها، والدعوة بالوقوف خلف الدولة بجهودها وإنجازاتها وتضحيات أبناءها من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين يعملون ليل نهار ويضحون بالغالي والنفيس وبأرواحهم للحفاظ علي الوطن والنيل من يريد دمار مصر ونشر الفوضى والإرهاب.

وأكد فرع الفيوم أن البيان يكشف عن الوجه القبيح والاهداف الخبيثة لهذه الجماعة التي انبثقت منها كل الجماعات التخريبية التي تسعي لتقسيم المسلمين وفرقت بينهم مما أدى إلى إشاعة الفتنة ونشر الخراب في طول العالم الإسلامي وعرضه.

وأوضح فرع مطروح أن بيان مرصد الأزهر تاريخي،و انتفض للحفاظ على تماسك الوطن وازدهاره وواجه الجماعة الارهابية بحقيقتها كجماعة خائنة خبيثة خارجة عن الدولة منحرفة عن الدين ولتعلم جماعة الاخوان ان الازهر بعقيدته الوسطية برئ من تزييفها ومخططاتها وعدائها للوطن وانه لا يقبل بأي حال الدعوة للثأر من الدولة والوطن الذي تعيش فيه وننعم بأمنه وأمانه.

من جانبه أشاد فرع محافظة الاقصر بالبيان المنبثق من نظرة علمية وتحليلية للزمان والمكان وفق قواعد شرعية واجتماعية تعلي مصلحة الدين والوطن وحق الحياة للجميع الذي كفله الله لبني الإنسان.

وأكد فرع محافظة شمال سيناء على أن البيان إعلاءٍ لمصلحة الدين والوطن والسير في خطى توحيد الصف والكلمة لتحقيق الأمن والإستقرار، والتأكيد علي رفضِ نصب العداء لدولة نعيش على أرضها ونستظل بسمائها ونأكل من خيراتها من العبث الذي يتنزه عنه العقلاء، مؤكدة على دعم كافة جهود الدولة في حربها للقضاء على الإرهاب الأسود، لما فيه الخير للبلاد والعباد.

وأصدرت فروع محافظات جنوب سيناء والبحيرة وبورسعيد والمنيا وسوهاج وكفر الشيخ والغربية بيانات مماثلة،مشيدة بالدور الوطني لمؤسسة الأزهر الشريف.

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