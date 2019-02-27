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الثقافة
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 01:51 م

"ثورة 19 في الأدب المصري" بفرع ثقافة مطروح

ثقافة مطروح
ثقافة مطروح
جمال عاشور
dostor.org/2533974

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة مطروح.

ونظمت محاضرة "ثورة 19 في الأدب المصري" مع الشاعر علاء أبو خلعة، بمكتبة قصر ثقافة مطروح، حيث تحدث عن الأعمال الأدبية التي تناولت ثورة 19 وأحداثها ودور المجتمع في تأريخ الأحداث ودور الأدب في إذكاء الروح الوطنية.

وتم تقديم عرض فنون شعبية لفرقة مطروح للفنون الشعبية، حيث قدمت تابلوهات "الجيه – السامر – الكف – الفرح البدوي" على مسرح قصر ثقافة مطروح.

كما تم تنظيم مناقشة كتاب "الاتصال اللغوي للطفل التوحدي" مع الدكتورة سهى أمين، في إطار نشاط التمكين الثقافي، حيث تحدثت عن الطفل الاوتيزم، وتواصله مع عالمه الخارجي وكيفية تواصل أفراد الأسرة معه وخلق لغة حوار معه مع رفضه للعالم المحيط ومحاولات دمجه مع أقرانه والأساليب العلمية للتواصل مع الأطفال الأوتيزم.

بينما أقيمت محاضرة ألقاها أحمد رمضان تحت عنوان (أساليب دمج ذوى القدرات في المرحلة قبل الجامعة) حيث تحدث عن دمج أصحاب الهمم في المرحلة الإعدادية والثانوية مع أقرانهم تميهدا لدخول الجامعة اينما كانت نوع الإعاقة وتهيئة الآخر لمعاملتهم دون تنمر ودون تميز وأساليب الدمج الحديثة الملائمة لهم.

كما نظم الفرع بكلية التربية بمطروح ورشة فنية لتصنيع الجلود مع الفنانة نهلة عبد الفتاح لتعليم الشباب والشابات حرفة بسيطة وسهلة لتصنيع الهند ميد وإصقال مواهبهم الفنية.

بينما نظم قصر ثقافة مطروح عرض عرائس لذوي القدرات الخاصة للترفيه عنهم وتحفيزهم على التردد على المواقع الثقافية، بجانب تنظيم بيت ثقافة الضبعة ورشة فنية تلوين للاطفال الموهوبين وبالتزامن ورشة فنية صلصال لذوي القدرات الخاصة لإصقال مواهبهم الفنية.

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