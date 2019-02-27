"تواضروس" ينعى شهداء حادث محطة مصر

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلي رأسها البابا تواضروس الثاني، بكل أسى ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم بمحطة السكك الحديدية الرئيسية برمسيس.



وقالت الكنيسة في بيان:"نصلي من أجل أسر الضحايا كيما ينعم الله عليهم بجزيل تعزياته، ونصلى من أجل المصابين كي يتغمدهم الله برعايته ويمن عليهم بكامل الشفاء، وليحفظ الرب المصريين من كل شر وأذى، وينعم على الوطن الغالي بالسلام والهدوء والاستقرار".

