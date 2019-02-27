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اقتصاد
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 12:49 م

"طلعت" يشهد توقيع عقد بين "المصرية للاتصالات" و"مايكروسوفت"

الدكتورعمرو طلعت
الدكتورعمرو طلعت
طارق عتمان
dostor.org/2533820

شهد الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع عقد بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة مايكروسوفت العالمية، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة، للتعاون بين الشركتين لإنشاء أول مركز بيانات لشركة مايكروسوفت في مصر.

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الربط إلى وداخل مصر لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لعملاء شبكة مايكروسوفت، كما يساهم التعاون بين الشركتين في توسيع نطاق خدمات مايكروسوفت للسوق المصري، وكذلك انتشار الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر تمضي قدمًا لتصبح ممرا رقميا عالميا في ظل ما تمتلكه من مقومات متميزة خاصة موقعها الجغرافي المطل على البحرين الأحمر والمتوسط؛ كما أكد التزام الوزارة تجاه تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تقدر الوزارة الشراكات التي تمكن المؤسسات المحلية وتدفع تطور الأعمال في مصر.

وأكد يوسف خالدي، نائب رئيس شؤون شبكة أزور السحابية لدى مايكروسوفت، أن هذه الخطوة من شأنها توسيع شبكة مايكروسوفت العالمية داخل مصر، وتحسين مستوى جودة الاتصال في كافة أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن مايكروسوفت تستثمر باستمرار من أجل تحسين مستوى خدمة شبكتها العالمية، والتي تعمل بدورها على تمكين الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية من تحقيق التحول الرقمي المنشود.

من جانبه، أعرب المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عن سعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن تلك الاتفاقية تمثل إحدى أولى الخطوات لتحقيق خطة الشركة المصرية للاتصالات الاستراتيجية للتحول الرقمي، مضيفًا أن موقع المصرية للاتصالات الجغرافي وبنيتها التحتية الرقمية يمكنان كبرى مقدمي الخدمات السحابية مثل مايكروسوفت من سهولة الوصول لعملائهم من الأفراد والشركات داخل مصر، وكذلك التوسع داخل أسواق أخرى.

وأوضح خالد عبد القادر، المدير العام لدى مايكروسوفت مصر، أن شركة مايكروسوفت تلتزم بتقديم خدمات سحابية عالمية المستوى، من شأنها تمكين المنظمات والأفراد داخل مصر من تحقيق التحول الرقمي، وأردف قائلًا إن تعاوننا مع المصرية للاتصالات من شأنه أن يرفع من امكانية المؤسسات عبر خدماتنا المقدمة داخل الدولة.

وسيساهم وجود شبكة مايكروسوفت الجديدة في مصر ليس فقط في تحسين مستوى الاتصال في كافة أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بل أيضا سيشمل مناطق مايكروسوفت السحابية الجديدة الجاري تطويرها في كل من جنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن شبكة مايكروسوفت العالمية تعد إحدى أضخم الشبكات على مستوى العالم، حيث تضم أكثر من 100 مركز بيانات، و135 موقعا مختلفا، إضافة إلى أكثر من 100000 ميل من الكابلات التي يتم من خلالها تقديم خدمات مايكروسوفت للعملاء، أما فيما يتعلق بالمصرية للاتصالات فقد عملت على مر السنين بتكثيف جهودها حول الاستثمارات القادرة على دفع عجلة مصر اقتصاديًا، وتعزيز المؤسسات والحكومات داخل الدولة من خلال تقديم أفضل الخدمات التي تتسم بالجودة والابتكار.

وفي صعيد متصل، كان عمرو طلعت التقى مع ميشيل فان ديربل نائب رئيس شركة مايكروسوفت العالمية لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وخالد عبد القادر المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر.

تناول اللقاء مناقشة سبل التوسع في أنشطة شركة مايكروسوفت العالمية في مصر، وتعزيز التعاون في مجال الألعاب الالكترونية من خلال دراسة إنشاء استوديو للشركة في مصر لتطوير الألعاب الإلكترونية، كما تم خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية في تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق استراتيجية مصر للتحول الرقمي.

وتطرق اللقاء الى إمكانية استكمال التعاون في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية مع شركة مايكروسوفت العالمية، كذلك تم بحث التعاون المشترك في بناء القدرات والتعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مع التركيز على تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب، والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والشركة المصرية للاتصالات.

"طلعت" يشهد توقيع عقد بين "المصرية للاتصالات" و"مايكروسوفت"
"طلعت" يشهد توقيع عقد بين "المصرية للاتصالات" و"مايكروسوفت"
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