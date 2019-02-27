القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
عالم
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 12:47 م

اقتحام مصلى الرحمة بالمسجد الأقصى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2533819

اقتحم قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، ومسؤول كبير في جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، مبنى ومصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان إن عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال تولت حراسة وحماية قائد الشرطة ومسئول الشاباك أثناء جولتهم الاستفزازية.

وكان الحاخام المتطرف يهودا جليك، اقتحم صباح اليوم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين، فضلًا عن أكثر من ستين مستوطنا اقتحموا الأقصى من باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة فيه قبل مغادرته من باب السلسلة.

في هذه الأثناء، يستعد مقدسيون لأداء صلاة الظهر في مصلى الرحمة بعد اعتماده من قبل الأوقاف الإسلامية كمصلى وتعيين إمامٍ له.

من جانبه، قال الدكتور خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ببيت الشرق في القدس - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن إسرائيل دائما ما تختبر ردات الفعل، فإن كانت الردة قوية، تتراجع، لكن هذا لا يعني أنها تغلق الموضوع وتنساه، لأنها تنتهج سياسة النفس الطويل، وكلما أتيحت الفرصة تعيد المحاولة، لأن لديها مخطط إقامة كنيس لهم في تلك المنطقة وهذا معروف وبشكل معلن.

ونبه إلى أن باب الرحمة يشكل بالنسبة لليهود مكانا ذا طابع ديني مقدس، إذ يعتقد المتطرفون أن المسيح المنتظر سيدخل من هذا الباب عند ظهوره آخر الزمان، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا عبارة عن عمليات اختبارية ما بين طرفين لقياس ردات الفعل الفلسطينية، لكن المخطط الإسرائيلي يؤكد ضرورة أن يكون هناك تواجد إسرائيلي هناك.

وأضاف أن ردة الفعل المقدسية كانت جيدة لاسيما بعد أن تم تشكيل المجلس الفلسطيني الأردني المشترك أو ما يطلق عليه الهيئة الإسلامية العليا وهو ما أدى إلى توحد كل الجهود للتصدي لهذا الموضوع.

ونبه إلى أن الإشكالية أن هناك صراعا سيستمر من أجل تحقيق المخططات الصهيونية لإقامة الهيكل في الأقصى، قائلا "إننا دخلنا في مرحلة عض الأصابع ومن سيصمد أكثر".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار

منذ أقل من شهر

ميراث الملالى.. تقارير: الخمينى أهدر دم سلمان رشدى للتغطية على فشله العسكرى

منذ أقل من شهر

كيف عبّرت «شوكولاتة» السينما الأمريكية عن الحب؟

منذ أقل من شهر

مجلس العموم البريطاني يصوت ضد استراتيجية ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

منذ أقل من شهر

أسرار كاميرون.. رئيس الوزراء البريطانى السابق يتحدث عن «الإخوان» فى مذكراته

منذ أقل من شهر

رسميًا.. بوتفليقة يعلن ترشحه لولاية خامسة

الآن

وزيرة الصحة تفقد الوعي أثناء وجودها بمحطة مصر

بث مباشر من موقع حادث "محطة مصر"

السكك الحديدية: جميع خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام

لجنة برئاسة نائب رئيس هيئة السكة الحديد لإعداد تقرير عن حادث "محطة مصر"

ads
الأكثر قراءة

معاينة النيابة تكشف أسباب حريق جرار قطار بمحطة مصر

"السكة الحديد" تكشف تفاصيل حادث "محطة مصر"

حريق بمحطة مصر في رمسيس.. والحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء

بالفيديو.. لحظة حريق جرار قطار محطة رمسيس

ألبومات الصور

صور حريق محطة مصر

حريق بجرار قطار في محطة مصر برمسيس

"حماة الوطن" بالإسكندرية يناقش مشروع مقترح للتعديلات الدستورية

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والدة مصطفى خاطر

رياضة

رباعي الكلاسيكو مهدد بالغياب عن نهائي كأس الملك

مانشيني ينتقد أداء رونالدو "الأوروبي" مع يوفنتوس

مارادونا يقود دورادوس لربع نهائى كأس المكسيك

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

معاينة النيابة تكشف أسباب حريق جرار قطار بمحطة مصر

"السكة الحديد" تكشف تفاصيل حادث "محطة مصر"

حريق بمحطة مصر في رمسيس.. والحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء

بالفيديو.. لحظة حريق جرار قطار محطة رمسيس

ads
كشكول

جامعة القاهرة تختتم فعاليات الملتقي الأول لوحدات ضمان الجودة بكليات التمريض المصرية

جامعة الفيوم تضم أول معهد تعليمي متخصص في إعداد كوادر لقضايا حوض النيل

عبد الغفار يعلن رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعتى عين شمس والقاهرة لاستقبال مصابى حادث السكة الحديد

التعليم تعلن أرقام جلوس أبنائنا في الخارج 2019

فيديو.. إعرفي إزاى تحافظى على وزن أولادك

الأمصار

القضاء العراقي يوقف التصويت على منصب وزير الدفاع

باكستان تغلق مجالها الجوي وسط تصاعد التوتر مع الهند

باكستان: لا نريد تصعيد الأزمة مع الهند ولم يكن أمامنا سوى الرد

بالفيديو والصور .. اللقطات الأولى لحريق محطة رمسيس

التلفزيون المصري: 20 قتيلا ونحو 40 مصابا في حريق نشب بمحطة القطارات الرئيسية بالقاهرة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

الأمير هاري يفتتح نصبًا تذكاريًا تخليدًا لضحايا بريطانيين

رصد علامات تدل على وجود أنهار في "الكوكب الأحمر"

قبرص تشهد رابع أكبر موسم مطير منذ عام 1901

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

وصفات من القهوة والتفاح لتنقية الوجه

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎