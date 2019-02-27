اقتحام مصلى الرحمة بالمسجد الأقصى

اقتحم قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، ومسؤول كبير في جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، مبنى ومصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى المبارك.



وقال شهود عيان إن عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال تولت حراسة وحماية قائد الشرطة ومسئول الشاباك أثناء جولتهم الاستفزازية.



وكان الحاخام المتطرف يهودا جليك، اقتحم صباح اليوم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين، فضلًا عن أكثر من ستين مستوطنا اقتحموا الأقصى من باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة فيه قبل مغادرته من باب السلسلة.



في هذه الأثناء، يستعد مقدسيون لأداء صلاة الظهر في مصلى الرحمة بعد اعتماده من قبل الأوقاف الإسلامية كمصلى وتعيين إمامٍ له.



من جانبه، قال الدكتور خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ببيت الشرق في القدس - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن إسرائيل دائما ما تختبر ردات الفعل، فإن كانت الردة قوية، تتراجع، لكن هذا لا يعني أنها تغلق الموضوع وتنساه، لأنها تنتهج سياسة النفس الطويل، وكلما أتيحت الفرصة تعيد المحاولة، لأن لديها مخطط إقامة كنيس لهم في تلك المنطقة وهذا معروف وبشكل معلن.



ونبه إلى أن باب الرحمة يشكل بالنسبة لليهود مكانا ذا طابع ديني مقدس، إذ يعتقد المتطرفون أن المسيح المنتظر سيدخل من هذا الباب عند ظهوره آخر الزمان، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا عبارة عن عمليات اختبارية ما بين طرفين لقياس ردات الفعل الفلسطينية، لكن المخطط الإسرائيلي يؤكد ضرورة أن يكون هناك تواجد إسرائيلي هناك.



وأضاف أن ردة الفعل المقدسية كانت جيدة لاسيما بعد أن تم تشكيل المجلس الفلسطيني الأردني المشترك أو ما يطلق عليه الهيئة الإسلامية العليا وهو ما أدى إلى توحد كل الجهود للتصدي لهذا الموضوع.



ونبه إلى أن الإشكالية أن هناك صراعا سيستمر من أجل تحقيق المخططات الصهيونية لإقامة الهيكل في الأقصى، قائلا "إننا دخلنا في مرحلة عض الأصابع ومن سيصمد أكثر".