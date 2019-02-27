نقابة المهن الرياضية بدمياط تكرم أبطال الألعاب الفردية والجماعية

نظمت نقابة المهن الرياضية بدمياط، حفل لتكريم قدامي الرياضيين وأبطال دمياط في الألعاب الفردية والجماعية بحضور الدكتور أحمد شعرواي نقيب المهن الرياضية، والدكتور محمد أبو شوارب عميد كلية التربية الرياضية جامعة دمياط، ومحمود أبو زهره وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، واللواء هشام الحفناوي نائب مدير أمن دمياط سابقا.



كما حضر الحفل ممثلين عن أندية دمياط وإتحادات كرة القدم والسباحة وكرة السلة والكونغوفو والكاراتية والملاكمة والمصارعة وكمال الأجسام وتنس الطاولة والملاكمة بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة دمياط وممثلين عن توجية التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بدمياط وجمعية الكشافة وجمعية رعاية الرياضيين وجمعية الرياضيين لرعاية متحدي الإعاقة.



وأكد نقيب المهن الرياضية في كلمته أن الحفل يهدف لتكريم المتميزين في المجال الرياضي سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو معلمين لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد لرفع راية الوطن في المحافل الدولية.



فيما تحدث وكيل وزارة الشباب والرياضة عن خطة الوزارة لتطوير استاد دمياط على نمط المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد.