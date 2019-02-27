رباعي الكلاسيكو مهدد بالغياب عن نهائي كأس الملك

يواجه 4 لاعبين ضمن صفوف فريقي ريال مدريد وبرشلونة خطر الغياب عن المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، على رأسهم سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي.



ومن المقرر أن يستضيف الريال غريمه الكتالوني، الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما انتهى لقاء الذهاب في "كامب نو" بالتعادل بنتيجة 1-1.



وألقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية الضوء على قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن المباراة النهائية، والتي تضم اثنين من كل فريق.



وأشارت الصحيفة إلى الخطر الذي يواجهه ثنائي برشلونة، لويس سواريز وخوردي ألبا، حال حصولهما على بطاقات صفراء في الكلاسيكو، ما يعني تأكد غيابهما عن النهائي، إذا نجح الفريق الكتالوني في التأهل.



على الجانب الآخر، يخشى ثنائي ريال مدريد، سيرخيو راموس وناتشو، الحصول على بطاقات، لتفادي الغياب عن المباراة النهائية، حال تأهل الفريق الملكي.