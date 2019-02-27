مانشيني ينتقد أداء رونالدو "الأوروبي" مع يوفنتوس

انتقد روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، المستوى الذي يقدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه لا يحقق ما كان قادرا على فعله مع ريال مدريد الإسباني في المواسم الماضية.



وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 6 مباريات بالموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، مسجلا هدفا وحيدا، بينما نجح في صناعة هدفين، كما اقترب الفريق من الخروج من البطولة عقب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 0-2، في ذهاب الدور ثمن النهائي.



وقال مانشيني في تصريحات نقلتها النسخة الإيطالية من موقع "جول" العالمي: "مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ستكون صعبة، ليس هناك شكل سحري للعودة في النتيجة، ولكن يوفنتوس يمتلك الخبرة، ونجح في العودة بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بنتيجة 0-3 في الموسم الماضي.



ويحتاج يوفنتوس إلى الفوز بفارق 3 أهداف عندما يستضيف أتلتيكو مدريد، يوم 12 مارس المقبل، على ملعب أليانز، في إياب الدور ثمن النهائي، من أجل التأهل إلى الدور التالي.



واستطرد مدرب "الآتزوري": "ربما لا يقدم رونالدو في دوري أبطال أوروبا ما كان يقدمه في الماضي، ولكنه كان ينجح دائما في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة".



وواصل: "هو يلعب بشكل جيد في الدوري الإيطالي، وهو دوري يحظى بنفس صعوبة الدوري في إنجلترا وأقل منه قليلا في إسبانيا، بالنسبة لي هو يقدم موسما جيدا".



ويحتل النجم البرتغالي صدارة هدافي الدوري الإيطالي في الوقت الحالي برصيد 19 هدفا، بفارق هدف وحيد عن البولندي كريستوف بياتيك مهاجم ميلان.



وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريال مدريد الإسباني، بعد 9 سنوات قضاها في ملعب سانتياجو برنابيو، قاد خلالها الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات.