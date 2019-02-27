الأمير هاري يفتتح نصبًا تذكاريًا تخليدًا لضحايا بريطانيين

أعلن قصر كنسينجتون، مقر العائلة المالكة البريطانية، أن الأمير هاري دوق ساسيكس سيفتتح رسميًا في 4 مارس المقبل نصبًا تذكاريًا تخليدًا لضحايا بريطانيين قتلوا إثر هجومين إرهابيين في تونس.



وذكر قصر كنسينجتون - حسبما نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية - أن الأمير هاري سيفتتح النصب التذكاري لضحايا الهجوم الذي استهدف منتجعًا سياحيًا في مدينة سوسة الساحلية بتونس عام 2015، فضلًا عن مقتل بريطاني آخر في هجوم بمتحف باردو بتونس مطلع العام ذاته.



ومن المقرر أن يحضر الأمير هاري مراسم افتتاح النصب التذكاري - الذي يطل على بحيرة في حديقة كانون هيل بارك جنوب مدينة برمنجهام - وسيلتقي بأسر الضحايا لمواساتهم.